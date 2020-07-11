Нидерланды планируют привлечь другие страны к процессу против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в деле о сбитом пассажирском самолете рейса МН17, сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, к судебному процессу могут быть привлечены государства, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

— Нидерландская сторона рассматривает возможность присоединения других государств к этому процессу. В частности, государств-членов ССГ и государств, граждане которых погибли в результате сбития самолета, — подчеркнул Всеволод Ченцов.

По его словам, целесообразность присоединения Украины к инициированному делу будет приниматься с учетом, в частности, рассмотрения дела «Украина против РФ» в Международном суде ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против РФ в ЕСПЧ с привлечением органов, которые ведут эти дела, соответственно, МИД и Минюста.

Напомним, ранее прокуратура Нидерландов на суде по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета МН17 представила запись новых телефонных разговоров, доказывающих, что самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса Бук.