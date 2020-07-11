Утренняя программа «Доброго ранку, країно!» производства ТРК «Эра», которая принадлежит нардепу Андрею Деркачу, больше не будет выходить в эфире телеканала «UA: Перший» в составе Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

С 1999 года на частоте телеканала «UA: Перший» в первой половине дня осуществлялось вещание ТРК «Эра» (по принципу «одна кнопка два канала»), владельцем которой является депутат III-IX созывов Андрей Деркач.

В 2017 году «Эра» отказалась от частоты и заключила с НОТУ договор на производство утренней программы «Доброго ранку, країно!», которая начала выходить 20 ноября 2017 года с 6:30 до 9:30.

В течение последних лет НОТУ неоднократно намеревалась расторгнуть договор с «Эра». Это связано, в частности, с тем, что, как заявил Зураь Аласания, с 2014 года пути «деркачевского канала» и «Первого Национального» (позднее — «UA: Перший», — прим.) начали расходиться.

— «Перший» начал отходить от совка, а Андрей Леонидович Деркач другого места, чем совок для себя и своего канала до сих пор себе не представляет. И еще долго вся «джинса на заказ» производства деркачевцев болезненно отзывалась «Первому», — считает глава правления НОТУ Зураб Аласания.

Напомним, накануне народный депутат Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина.