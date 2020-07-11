Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мечеть Ая-София в Стамбуле,бывший православный Софийский собор, в котором был расположен музей, откроет свои двери для верующих 24 июля.

Об этом сообщает агентство AFP.

— Даст Бог, мы все вместе проведем пятничную молитву 24 июля и снова откроем Ая-Софию для молитв, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также заверил, что мечеть будет открыта для представителей всех конфессий.

— Вопрос о том, как будет использоваться Софийский собор, относится к суверенному праву Турции, - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Также он добавил, что любая критика относительно решения превратить Софийский собор в мечеть будет восприниматься Турцией как вмешательство во внутренние дела страны и нарушение ее суверенитета.

Ранее сообщалось, что Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью, поскольку Государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собору статуса музея.

Высокий представитель ЕС отреагировал на решение властных структур Турции вернуть статус мечети собора Святой Софии, которая является одним из признанных культурных памятников Турции и мира.