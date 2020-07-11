Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие препараты от коронавируса тестируют на данный момент в Украине. По его словам, сейчас они проходят клинические испытания.

Об этом он сообщил на брифинге 11 июля, пишет РБК-Украина.

Как отметил глава Минздрава, сейчас тестируются четыре препарата от COVID-19.

— Сейчас у нас зарегистрировано четыре лекарственных средства. Это амизон, амиксин, корвитин, биовен. Они все проходят стадию клинических испытаний. Некоторые уже находятся на завершающих стадиях. Сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств, - проинформировал Максим Степанов.

Что касается вакцины от коронавируса, он отметил, что Украине внимательно прослеживает ситуацию в других странах, но вакцины еще нет.

Напомним, что в немецких лабораториях изучают действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения COVID-19.