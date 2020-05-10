В немецких лабораториях изучают действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения COVID-19.

Источник: посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радио Свобода

По словам Мельника, Украине и Германии удалось договориться о том, как совместными усилиями бороться с пандемией коронавируса.

— У нас действительно очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные (украинские - ред.) м:едицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии, — заявил Андрей Мельник.

Ранее сообщалось, что исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19 ведутся «с невероятной скоростью».