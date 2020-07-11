Нидерланды рассматривают возможность привлечения других государств к своему иску против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу сбивания рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов пишет hromadske.

— Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность добавления других государств в этот процесс. В частности, государств-членов ОСГ и государств, граждане которых погибли в результате сбивания самолета, — отметил Всеволод Ченцов.

В Объединенную следственную группу (JIT) — международный орган, ведущий расследование трагедии MH17 — кроме Нидерландов, входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Посол также отметил, что Украина будет принимать решение о присоединении к нидерландскому иску, исходя из рассмотрения дела «Украина против РФ» в Международном суде ООН и межгосударственного иска против России в ЕСПЧ, инициированного Украиной ранее.

Напомним, 10 июля правительство Нидерландов сообщило, что подает против России иск в Европейский суд по правам человека из-за её причастности к сбиванию самолета MH17 в июле 2014 году на Донбассе.

Также напомним, что 9 марта 2020 года в Нидерландах начались судебные слушания по делу сбивания рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Подсудимыми по делу есть трое россиян и один украинец, которых Международная следственная группа считает причастными к завозу из РФ в Украину «Бука», каким сбили самолет, а также к его вывозу обратно в Россию:

Гражданин РФ Игорь Гиркин-Стрелков, тогдашний «министр обороны «ДНР»;

Гражданин РФ Сергей «Хмурый» Дубинский, подчиненный Стрелкова, генерал-майор российской армии, возглавлял так называемую военную разведку боевиков;

Гражданин РФ Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»), подчиненный Дубинского, руководил вторым отделом «ГРУ ДНР».

Гражданин Украины Леонид Харченко (позывной «Крот»), который руководил одним из подразделений «ГРУ ДНР» и вместе с Пулатовым сопровождал «Бук» к Снежному.

Их всех объявили в международный розыск. На заседания суда они не появляются.

В суде в Нидерландах с 8 июня по 3 июля продолжалась вторая часть заседаний по делу о сбитии самолета Boeing рейса МН17 в 2014 году над Донбассом. Предварительное слушание было 23 марта.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствиеподтвердило, что ракета «Бук», которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области.

Власти РФ отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.