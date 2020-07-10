Кабинет министр Нидерландов подает против России иск в Европейский суд по правам человека через его причастность к сбитию самолета MH17 в июле 2014 году на Донбассе.
Об этом сообщает пресс служба правительства Нидерландов, передает Громадське.
Этим иском правительство хочет поддержать жалобы родственников погибших в катастрофе. Нидерланды сообщили о своем решении Совета безопасности ООН.
— Достижение справедливости для 298 жертв самолета MH17 и их родственников остается приоритетом для Кабмина. Шаг, который мы делаем подавая дело в ЕСПЧ и максимально поддерживая жалобы родственников, приближает нас к этой цели, — цитирует пресс служба главы Министерства иностранных дел Стефа Блока.
Нидерланды подают в суд государственную жалобу против России. В правительстве уверяют, о том что они имеют большое количество информации о сбитии самолета — она станет доступной, как только начнется суд.
Напомним, что 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.
Стало известно, что на суде по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.
Кабинет министр Нидерландов подает против России иск в Европейский суд по правам человека через его причастность к сбитию самолета MH17 в июле 2014 году на Донбассе.
Об этом сообщает пресс служба правительства Нидерландов, передает Громадське.
Этим иском правительство хочет поддержать жалобы родственников погибших в катастрофе. Нидерланды сообщили о своем решении Совета безопасности ООН.
— Достижение справедливости для 298 жертв самолета MH17 и их родственников остается приоритетом для Кабмина. Шаг, который мы делаем подавая дело в ЕСПЧ и максимально поддерживая жалобы родственников, приближает нас к этой цели, — цитирует пресс служба главы Министерства иностранных дел Стефа Блока.
Нидерланды подают в суд государственную жалобу против России. В правительстве уверяют, о том что они имеют большое количество информации о сбитии самолета — она станет доступной, как только начнется суд.
Напомним, что 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.
Стало известно, что на суде по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.