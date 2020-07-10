Кабинет министр Нидерландов подает против России иск в Европейский суд по правам человека через его причастность к сбитию самолета MH17 в июле 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщает пресс служба правительства Нидерландов, передает Громадське.

Этим иском правительство хочет поддержать жалобы родственников погибших в катастрофе. Нидерланды сообщили о своем решении Совета безопасности ООН.

— Достижение справедливости для 298 жертв самолета MH17 и их родственников остается приоритетом для Кабмина. Шаг, который мы делаем подавая дело в ЕСПЧ и максимально поддерживая жалобы родственников, приближает нас к этой цели, — цитирует пресс служба главы Министерства иностранных дел Стефа Блока.

Нидерланды подают в суд государственную жалобу против России. В правительстве уверяют, о том что они имеют большое количество информации о сбитии самолета — она станет доступной, как только начнется суд.

Напомним, что 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.

Стало известно, что на суде по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.