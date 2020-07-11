Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

— Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать с 20-25 тысяч гривен, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить, - сказал Максим Степанов.

Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам на около 3500 гривен.

— Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель «скорой» не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг, - добавил глава Минздрава.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал повышение заработных плат врачам и медицинским работникам.