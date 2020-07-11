Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал о планах в новой должности, в частности, создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на «НИС-ТВ».

По словам Тараса Креминя, в государственной программе развития и поддержки украинского языка необходимо включить инициативу создания курсы по изучению украинского языка. Он считает, что центрами для проведения таких курсов могли бы стать Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, и Николаевский национальный аграрный университет.

— Я считаю, что в такой программе должно быть три уровня. Должны создаваться ряд заданий, инициатив, одна из которых — создание курсов изучения государственного языка за счет средств госбюджета. На сегодняшний день такими центрами изучения государственного языка могли бы стать наши национальные университеты. Мне приятно, что и м Черноморском национальном университете имени Петра Могилы, и Николаевском национальном аграрном университете есть комиссии, которые проверяют уровень знаний государственного языка для тех, кто претендует на государственную службу. У них есть практический опыт, возможности, условия. Я считаю, что наши университеты могли бы над этим поработать, - сказал Тарас Креминь.

Также он рассказал о намерении провести кадровую работу и привлечь специалистов с опытом работы.

— Первый шаг — создать субъектность Офиса уполномоченного, создать секретариат, провести качественную кадровую работу, привлечь к работе людей с опытом профессиональной деятельности, в том числе правозащитной, и, конечно же, заниматься прямыми функциями. Я думаю, что первая моя задача — создать все необходимые условия, чтобы эта работа была начата. Я для себя ставлю задачу, чтобы офис уполномоченного совместно с Институтом украинского языка и Институтом языкознания академика Потебни стали ассоциированными членами Европейской ассоциации языковых институтов. В каждой стране есть аналогичные институты — это отдельно выведенная структура на уровне правительства или это академическая структура, как в Болгарии, Великобритании, но, в любом случае, нам очень интересен опыт европейских стран, и, конечно же, опыт стран постсоветского пространства, к примеру Литвы, Латвии, Эстонии, а также опыт других стран, в которых вопрос многоязычности, многонациональности является ключевым, - сказал Тарас Креминь.

Напомним, 8 июля Кабинет Министров Украины назначил Уполномоченным по защите государственного языка экс-нардепа Тараса Креминя новым.

Ранее, 27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины назначил Уполномоченной по защите государственного языка заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову. Однако уже 24 апреля 2020 года Татьяна Монахова ушла с занимаемой должности.