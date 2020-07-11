Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий рассказал, что после того, как он заявил руководству ГБР об отсутствии состава преступления в большинстве дел с участием пятого президента Петра Порошенко, его решили уволить.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
— Поначалу Венедиктова и Соколов меня повысили. В декабре 2019-го года они сняли меня с должности и.о. начальника Первого управления. Но в марте они назначили меня начальником третьего отдела и снова назначили на пост и.о. начальника Первого управления. То есть, упрочили мое положение, по сути, укрепили, убрав всех других руководителей. Но потом я им начал «капать на мозги» что большинство наших дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и вот после этого они меня устранили с должности и.о. Когда я сказал, что не вижу перспективы по большинству этих выдуманных дел, они решили уволить по сокращению штатов. «Ты не должен это закрывать!». Но я сказал, что закрою. Знаете, мне нравится, как работает НАБУ, несмотря на все проблемы. Так вот, у них получается, потому что у них работает коллектив. А у нас ни Бабиков, ни Соколов коллективом не занимаются. У нас сейчас уволили 20-25 следователей, которые уволены незаконно, они восстановятся и отсудят зарплату, - рассказал Олег Корецкий.
Ранее, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий рассказал, что в так называемом «деле Прямого канала» была поставлена задача ареста телеканала.
Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий рассказал, что после того, как он заявил руководству ГБР об отсутствии состава преступления в большинстве дел с участием пятого президента Петра Порошенко, его решили уволить.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
— Поначалу Венедиктова и Соколов меня повысили. В декабре 2019-го года они сняли меня с должности и.о. начальника Первого управления. Но в марте они назначили меня начальником третьего отдела и снова назначили на пост и.о. начальника Первого управления. То есть, упрочили мое положение, по сути, укрепили, убрав всех других руководителей. Но потом я им начал «капать на мозги» что большинство наших дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и вот после этого они меня устранили с должности и.о. Когда я сказал, что не вижу перспективы по большинству этих выдуманных дел, они решили уволить по сокращению штатов. «Ты не должен это закрывать!». Но я сказал, что закрою. Знаете, мне нравится, как работает НАБУ, несмотря на все проблемы. Так вот, у них получается, потому что у них работает коллектив. А у нас ни Бабиков, ни Соколов коллективом не занимаются. У нас сейчас уволили 20-25 следователей, которые уволены незаконно, они восстановятся и отсудят зарплату, - рассказал Олег Корецкий.
Ранее, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий рассказал, что в так называемом «деле Прямого канала» была поставлена задача ареста телеканала.