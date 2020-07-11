Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий рассказал, что после того, как он заявил руководству ГБР об отсутствии состава преступления в большинстве дел с участием пятого президента Петра Порошенко, его решили уволить.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

— Поначалу Венедиктова и Соколов меня повысили. В декабре 2019-го года они сняли меня с должности и.о. начальника Первого управления. Но в марте они назначили меня начальником третьего отдела и снова назначили на пост и.о. начальника Первого управления. То есть, упрочили мое положение, по сути, укрепили, убрав всех других руководителей. Но потом я им начал «капать на мозги» что большинство наших дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и вот после этого они меня устранили с должности и.о. Когда я сказал, что не вижу перспективы по большинству этих выдуманных дел, они решили уволить по сокращению штатов. «Ты не должен это закрывать!». Но я сказал, что закрою. Знаете, мне нравится, как работает НАБУ, несмотря на все проблемы. Так вот, у них получается, потому что у них работает коллектив. А у нас ни Бабиков, ни Соколов коллективом не занимаются. У нас сейчас уволили 20-25 следователей, которые уволены незаконно, они восстановятся и отсудят зарплату, - рассказал Олег Корецкий.

Ранее, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий рассказал, что в так называемом «деле Прямого канала» была поставлена задача ареста телеканала.