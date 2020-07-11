Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 54,6%.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в субботу, 11 июля, передает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее решение приняли, чтобы компания могла получить деньги на погашение задолженности перед производителями «зеленой энергетики».

Также отмечается, что сначала тариф хотели повысить в 2,1 раза — до 327,97 грн/МВт-час, а начальным предложением было довести его до 604,51 грн/МВт-час.

— Возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства международных финансовых организаций, что позволит предотвратить моментальную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и «зелеными» меморандумом, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что 10 июня кабинет министров подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы. Он предусматривает, что они добровольно должны согласиться на снижение «зеленого» тарифа на 15% (для солнечных электростанций) и 7,5% (для ветроэлектростанций), а также усиление ответственности за создание такими электростанциями энергетического баланса.

В правительстве надеются, что подписанный меморандум позволит государству сэкономить до 2 миллиардов евро на выплатах по «зеленому» тарифу до 2030 года.

Напомним, что на государственном предприятии «Николаевоблэнерго», назначенный несколько месяцев директор которого Сергей Кугатов не может приступить к своим обязанностям, накапливаются долги перед госпредприятием «Укрэнерго», из-за чего николаевцам грозят «веерные» отключения.