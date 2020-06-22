На государственном предприятии «Николаевоблэнерго», назначенный несколько месяцев директор которого Сергей Кугатов не может приступить к своим обязанностям, накапливает долги перед госпредприятием «Укрэнерго», из-за чего николаевцам грозят «веерные» отключения.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ», вышедшем в эфире сегодня, 22 июня, сообщают НикВести.

Сергей Кугатов, которого Кабинет Министров Украины еще 26 февраля согласовал на должность, а Набсовет утвердил 9 апреля, на сегодняшний день не может приступить к своим обязанностям, так как процесс его назначения оказался заблокированным после того, как его предшественник Олег Сивак подал судится за должность директора «Николаевоблэнерго» и по сути продолжает руководить предприятием.

— До этого времени я не могу обратиться к госрегистратору для изменения записи в госреестре, соответственно, не могу зайти на предприятие. В это же время, на предприятие тоже 12 числа, в день моего приезда на предприятие, приступила к работе новая команда, они сами представлялись, что они команда нового руководителя. Лично я с ними, ни с кем абсолютно, не знаком. Они сейчас на предприятии управляют финансовыми потоками всеми и так далее… Работают с Сиваком, который держится за свое кресло, невзирая на то, что есть решение Наблюдательного совета, невзирая на то, что 70% акций «Николаевоблэнерго» принадлежит государству. Я так понимаю, что они сами решили, что это их предприятие, и они вольны делать то, что им хочется, - сказал Сергей Кугатов.

Cергей Кугатов

В сюжете отмечается, что Сергей Кугатов энергетик по образованию, всю жизнь работает в этой отрасли, а свой трудовой путь начал обычным электриком. Сейчас он не имеет возможности всесторонне оценить ситуацию на предприятии, но говорит, что ему известно о миллионных кредиторских и дебиторских долгах. Накапливается задолженность и за поставки электроэнергии, а это может иметь фатальные последствия для «Николаевоблэнерго» и его потребителей.

— «Николаевоблэнерго» имеет кредиторскую задолженность перед «Укрэнерго» за передачу электроэнергии. За то, что электроэнергия поступает в сети Николаевской области, «Николаевоблэнерго» должно оплачивать эту сумму государственной компании. Здесь получается, что одна государственная компания не платит другой государственной компании. Это грозит штрафными санкциями и отключением электроэнергии, ограничениями в поставке. Могут применить, раньше это было понятие «веерные отключения», сейчас это графики ограничения потребления мощности, даже в пиковые нагрузки, - сказал Сергей Кугатов.

Ранее сообщалось, что на «Николаевоблэнерго» умер сотрудник после «допроса с пристрастием» от Службы экономической безопасности.