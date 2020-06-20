Новоназначенный директор АО «Николаевоблэнерго» Сергей Кугатов несколько месяцев не может приступить в выполнению своих обязанностей, так как его предшественник Олег Сивак фактически захватил предприятие.

Об этом НикВести рассказал источник в компании «Николаевоблэнерго».

Как стало известно, еще 26 февраля Кабинет Министров согласовал Сергея Кугатова на должность исполняющего обязанности генерального директора «Николаевоблэнерго», доля собственности государства в уставном каппитале которого составляет 70%.

9 апреля Наблюдательный Совет АО «Николаевоблэнерго» назначил Сергея Кугатова исполняющим обязанности генерального директора предприятия. В тот же день решением Наблюдательного совета был расторгнут контракт с предыдущим директором Облэгнерго Олегом Сиваком.

Однако, как рассказали в предприятии, Фрнд Государственого Имущества (ФГИ) еще около месяца блокировал выдачу контракта Сергею Кугатову.

По мнению собеседника издания это связано с попыткой вывести незаконным путем средства со счетов предприятия заинтересованными в этом лицами. По имеющейся информации, в декабре 2019 глава ФГИ Дмитрий Сенниченко назначил бывшего первого заместителя гендиректора «Николаевоблэнерго» Алексея Бесплова, который является фигурантом уголовных дел, открытых НАБУ по факту вывода средств государственных предприятий Черкасыоблэнерго, Харьковоблэнерго, Запорожьеоблэнерго на сотни миллионов гривен по схемам «Крючкова-Суркисов».

«Заместитель главы Фонда Сергей Игнатовский совместно с Беспаловым назначаются в наблюдательные советы Черкасыоблэнерго и Харьковоблэнерго. Хорошо знакомые по делам Холдинговой Компании «Энергосеть» Беспалов и Крючков продолжают реализовывать старые схемы по выводу средств с государственных энергетических предприятий. В Николаев отправлена группа лиц, которые наносят существенный материальный ущерб предприятию путем выведения средств со счетов предприятия на подконтрольные им субъекты хозяйствования»,- рассказал собеседник издания.

Олег Сивак, фото пресс-службы Николаевского горсовета

Руководителем этой группы стал Дмитрий Бабич — бывший сотрудник компаний братьев Клюевых, и бывший депутат Киевского областного Совета от Партии регионов. Дмитрия Бабича Олег Сивак назначил советником генерального директора «Николаевоблэнерго». Он фактически контролирует процесс экономически нецелесообразного выведения средств с предприятия, согласовывает все платежи подконтрольным ему контрагентам предприятия и оказывает силовую поддержку.

О Дмитрие Бабиче известно, что в свое время он занимал должность директора филиала ГП «НУПНВ Винницкого регионального центра обращения с опасными отходами», был советником министра охраны окружающей среды и начальником Государственного управления охраны окружающей среды в Винницкой области.

Дмитрий Бабич, фото из открытых источников

Как писало в 2014 году издание «Наші Гроші», свой трудовой путь Дмитрий Бабич начинал на ООО ВП «Виннспецпостач» как заместитель директора. Руководил предприятием его отец, которому оно и принадлежало. «Виннспецпостач» засветилось в череде скандалов, связанных с невыполнением обязательств по полученным подрядам по переработке отходов, в частности. в 2009 году фирма свесла 90 тонн отходов на склад вблизи райцентра Тростянец и за несколько лет удосужилась утилизировать только половину пестицидов. Многочисленные государственные органы так и не смогли заставить Виннспецпостач» утилизировать отходы и даже возник вопрос о ликвидации фирмы из-за неуплаты долгов, отсутствия по месту нахождении и так далее. В итоге компания была перерегистрирована на других людей.

Дмитрий Бабич отличился также в должности начальника Винницкого областного управления экологии. В 2009 году, сообщает издание «20 хвилин» его вместе с супругой задержали при получении взятки. Сообщалось, что Дмитрий Бабич требовал взятку в размере 3,5 тысяч гривен за способствование частному предпринимателю в выдаче документов на песчаный карьер.

Исполнительным директором предприятия был назначен некий Сергей Чинюк, который курирует заключение и исполнение договоров с подконтрольными контрагентами. Контролирует осуществление тендерных процедур.

Кроме того, адвокат юридической компании «Митракс» Александр Строкань представляет интересы Олега Сивака в Печерском районном суде Киева. озглавляет «Митракс» Дмитрий Сирко. Давним бизнес-партнером Сирко является Кирилл Фесик, который в мае 2020г. назначен указом Президента главой Оболоньской районной администрации Киева.

Источник издания рассказал, что Олег Сивак 20 апреля завел на предприятие группу в составе Бабича Дмитрия Алексеевича, Чинюка Сергея Владимировича, Ткаченка Сергея Петровича, Ковалева Андрея Васильевича и Пахолюк Инны Николаевны, которые фактически незаконно захватили административное помещение АО «Николаевоблэнерго» и «руководят» предприятием вместо Сивака. Работники предприятия сообщили, что «такого бардака и беззакония на их предприятии никогда не было».

При этом, Олег Сивак подписал приказы об отправке в отпуск штатных руководителей подразделений, обеспечивающих поставки товаров и услуг для «Николаевоблэнерго». На время их отпуска приняты по трудовым договорам вышеуказанные лица с установлением окладов.

С начала июня 2020 года Олег Сивак ушел на больничный, оставив снабжение предприятия в руках людей группы Бабича.

«Разрываются действующие договора на поставки товарно-материальных ценностей, остановлены плановые тендерные процедуры, что грозит нарушением стабильной работы предприятия и срыву обеспечения потребителей электроэнергией. Деструктивные действия Бабича проводятся в рамках преступной схемы. В связи с этими уже возникают законные сомнения органов государственной власти и правоохранительных органов, а также банковских учреждений в легитимности руководства предприятия. Действия этой группы приведут к нарастанию кредиторской задолженности, потере привлекательности компании для потенциальных инвесторов и снижению стоимости государственного пакета акций на момент продажи», - рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что на «Николаевоблэнерго» умер сотрудник после «допроса с пристрастием» от Службы экономической безопасности.