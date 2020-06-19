Инженер отдела материально-технического обеспечения «Николаевоблэнерго» умер после того, как его допросили сотрудники Службы экономической безопасности предприятия.

Об этом НикВести сообщили обеспокоенные работники «Николаевоблэнерго».

Как стало известно, 28 мая инженера предприятия Ивана Завдуна в актовый зал «Николаевоблэнерго» вызвал сотрудник Службы экономической безопасности и внутреннего аудита для проведения допроса и написания пояснительной записки.

— После трехчасового допроса Иван Завдун вернулся на свое рабочее место в угнетенном состоянии и рассказал своим коллегам о том, что его обвинили в коррупционных действиях и угрожали увольнением. Ему говорили, что он получит выговор или вообще пойдет «за ворота». Для человека, который был профессионалом в своем деле, который неоднократно награждался грамотами и благодарностью от руководства, пользовался уважением среди коллег, который проработал на предприятии больше 35 лет, такое отношение стало ударом. Через час после допроса он пожаловался на боль в груди. С каждым днем его здоровье ухудшалось, он жаловался на боли в спине, которые мешали ему спать и находится в лежачем состоянии, все последующие ночи он провел сидя почти без сна. 3 июня он пришел на работу с нова жаловался на состоянием здоровья. После этого обратился в медпункт, где ему дали направление в больницу. Но вечером в тот же день он умер», - рассказали коллеги мужчины.

Они обратились к руководству предприятия в просьбой провести независимое расследование действий службы экономической безопасности «Николаевоблэнерго», которые привели к смерти сотрудника.

Кроме того, начальник отдела эксплуатации измерительных средств службы изоляции и защиты от перенапряжения Евгений Мезрин считает ужасным абсурдом обвинения в том, что Иван Завдун - «главный коррупционер «Николаевоблэнерго».

Он обратился к генеральному директору «Николаевоблэнерго» с просьбой запретить в дальнейшем проводить допросы без свидетелей со стороны человека, которого допрашивают и возможности аудио записи разговора. Также он попросил руководство предприятия не препятствовать работе правоохранителей в случае проведения расследования обстоятельств смерти работника.