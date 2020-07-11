Пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины.

Об этом в субботу, 11 июля, сообщило госпредприятие «Украэрорух» со ссылкой на данные своих систем, пишет «Слово и дело».

— Просьба не распространять информацию из недостоверных источников, - подчеркнули в «Украэрорухе».

При этом специализированная платформа flightradar24 показывает маршрут полета самолета Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии из Санкт-Петербурга в Анапу через неподконтрольные районы Луганской и Донецкой области, с 2014 года закрытые для полетов гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что российский пассажирский самолет зашел в воздушное пространство Украины над Донбассом, которое уже четыре года закрыто после авиакатастрофы рейса МН17.