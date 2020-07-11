Пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины.
Об этом в субботу, 11 июля, сообщило госпредприятие «Украэрорух» со ссылкой на данные своих систем, пишет «Слово и дело».
— Просьба не распространять информацию из недостоверных источников, - подчеркнули в «Украэрорухе».
При этом специализированная платформа flightradar24 показывает маршрут полета самолета Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии из Санкт-Петербурга в Анапу через неподконтрольные районы Луганской и Донецкой области, с 2014 года закрытые для полетов гражданской авиации.
Ранее сообщалось, что российский пассажирский самолет зашел в воздушное пространство Украины над Донбассом, которое уже четыре года закрыто после авиакатастрофы рейса МН17.
Пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины.
Об этом в субботу, 11 июля, сообщило госпредприятие «Украэрорух» со ссылкой на данные своих систем, пишет «Слово и дело».
— Просьба не распространять информацию из недостоверных источников, - подчеркнули в «Украэрорухе».
При этом специализированная платформа flightradar24 показывает маршрут полета самолета Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии из Санкт-Петербурга в Анапу через неподконтрольные районы Луганской и Донецкой области, с 2014 года закрытые для полетов гражданской авиации.
Ранее сообщалось, что российский пассажирский самолет зашел в воздушное пространство Украины над Донбассом, которое уже четыре года закрыто после авиакатастрофы рейса МН17.