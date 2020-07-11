В полиции сообщают, что глава Николаевской областной организации партии «Свобода» Демид Губский случайно выстрелил себе в голову, когда разбирал травматический пистолет.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

— На месте происшествия при осмотре полицейские обнаружили гранату, помповое ружье и патроны. Местонахождение пистолета было установлено в ходе следственно-оперативных действий — оружие изъято, - сказано в сообщении.

Следствие установило, что вчера вечером, 10 июля, пострадавший вместе с женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. Пара вернулась домой после 23:00.

По словам женщины, когда она находилась на балконе, ее муж разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал, после чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам.

Следователи начали расследование уголовного производства по статье 128 Уголовного кодекса Украины, «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».

В полиции отмечают, что пострадавший хотел приобрести пистолет травматического действия, однако не мог законно получить на него разрешение. Правоохранители сейчас выясняют, откуда у мужчины оружие.

Напомним, глава Николаевской областной организации партии «Свобода» Демид Губский получил огнестрельное ранение в голову. Выстрел в 33-летнего мужчину в его же квартире совершил неизвестный.

При этом, брат пострадавшего сообщал, что на месте происшествия не найдено оружие из которого стреляли в Демида Губского.