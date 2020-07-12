Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет выводить Соединенные Штаты из организации Североатлантического договора (НАТО), но пошел бы на такой шаг, если бы партнеры по Альянсу не увеличили расходы на оборону. Фрагменты беседы с Трампом журналист WP Марк Тиссен привел в блоге на сайте газеты.

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

В частности, отвечая на вопрос, хочет ли он выхода США из НАТО, он сказал: «Нет, не хочу. Но я хочу, чтобы (партнеры, - прим.) платили справедливую цену».

По словам Трампа, благодаря его усилиям расходы стран Альянса на оборону за последние три года увеличились на 140 миллиардов долларов — до 400 миллиардов долларов.

Страны НАТО в 2014 году согласились увеличить расходы на оборону в ответ на российскую агрессию в отношении Украины. Было запланировано, что все члены НАТО до 2024 года доведут свои военные расходы минимум до 2% своего ВВП.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сейчас Вашингтон не ведет переговоров с официальным Пекином относительно заключения мирного соглашения в сфере торговли.