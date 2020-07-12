Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на критику Евросоюза и ряда государств относительно превращения собора Святой Софии в мечеть. Он подчеркнул, что ничто не заставит его изменить свое решение.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».

По словам Эрдогана, страны, которые не могут побороть исламофобию на своей территории, критикуют Турцию за использование своего суверенного права изменить статус собора Святой Софии.

— Турция приняла решение об изменении статуса Айя-Софии из музея в мечеть основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение, - сказал президент Турции.

Ранее сообщалось, что Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью, поскольку Государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собору статуса музея.

Высокий представитель ЕС отреагировал на решение властных структур Турции вернуть статус мечети собора Святой Софии, которая является одним из признанных культурных памятников Турции и мира.