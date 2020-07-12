Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения троим подозреваемым в совершении нападения на автомобиль «Укрпочты».

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Троих вероятных нападавших заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранителям удалось найти похищенные из почтового автомобиля деньги, а также пистолет охранника, который украли злоумышленники.

Кроме того, сейчас полиция разыскивает пятого фигуранта дела, который помогал непосредственным нападавшим.

— Его личность установили и у него нет шансов скрыться от правосудия, как и у его сообщников, - подчеркнул он.

Напомним, что в Полтавской области неизвестные напали на автомобиль «Укрпочты» и похитили более 2,5 миллионов гривен.