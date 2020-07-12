В Хорватии со следующей недели ношения масок для лица будет обязательным в большинстве закрытых общественных мест, потому что количество случаев COVID-19 продолжает расти.

Об этом пишет «Европейская правда».

Число новых инфекций достигло 140 в субботу, это самый высокий ежедневный показатель. Большинство случаев зафиксировано в столице Загребе и на востоке страны.

Национальное управление гражданской защиты заявило, что с понедельника маски для лица будут обязательными как для сотрудников, так и для клиентов в магазинах, а также для сотрудников в барах, ресторанах и других местах, где существует тесный контакт с клиентами.

Использование масок для лица в общественном транспорте стало обязательным несколько недель назад.

В весенние месяцы Хорватия успешно ограничила распространение коронавируса, и к началу июня число новых случаев снизилось до нескольких ежедневно или их вообще не было. Однако, число новых случаев возросло в последние недели.

Около 500 тысяч туристов из стран Центральной Европы и Германии сейчас отдыхают на побережье Адриатического моря, но среди них было очень мало случаев заражения вирусом.

С начала пандемии в Хорватии зарегистрировано 3672 случая заболевания COVID-19 и 118 случаев смерти. На данный момент насчитывается 1088 активных случаев.

Напомним, что Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.