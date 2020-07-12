Действующий закон об украинском языке предусматривает открытие в Украине бесплатных курсов по изучению государственного языка.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода уполномоченный по защите государственного языка (языковой омбудсмен) Тарас Креминь.

По его словам, заинтересованность в данном вопросе должны проявить учебные заведения и органы местной власти.

— Законом предусмотрено открытие бесплатных курсов по изучению украинского языка. Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан, – сказал Тарас Креминь.

Он уточнил, что бесплатные курсы украинского языка сегодня в стране – «на уровне волонтерства».

— Но с волонтерства мы начинали создавать ВСУ в 2014 году фактически с нуля. А сегодня мы имеем фактически одну из сильнейших армий в Европе. 2014 год мы начинали в том числе с бесплатных курсов на Майдане по изучению украинского языка. Но государство сегодня довольно медленно создает такие институты за счет государственного бюджета. Поэтому я думаю, что эта способность должна быть реализована уже в ближайшее время, – сказал Тарас Креминь.

8 июля Кабинет Министров Украины назначил Уполномоченным по защите государственного языка экс-нардепа Тараса Креминя новым.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал о планах в новой должности, в частности, создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.