Президент РФ Владимир Путин заявил, что смертность от коронавируса в России в разы ниже, чем в европейских странах с развитой системой здравоохранения, ежесуточный прирост больных остается стабильным.

Об этом Владимир Путин сказал на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник, цитирует Интерфакс.

– Отмечу, что по одному из, я считаю, основных показателей эффективности нашей работы - по летальности, все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения, - сказал он.

По словам Путина, ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в России остается стабильным, а количество выздоровевших растет. В этой связи подавляющее число субъектов РФ приступило к смягчению режимов самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений.

Президент России считает, что не без проблем и сбоев, но в целом РФ « достойно ответила на вызов эпидемии ».

По данным штаба РФ по боротьбе с коронавирусом, на 12 июля общее количество зараженных в стране достигло 727 162 человек. Число жертв за весь период составило 11 335. Поправился и был выписан 501 061 пациент.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном суточном приросте новых случаев инфицирования коронавирусом, которые были официально подтверждены в мире.