Выделенные правительством на экстренную медицинскую помощь 1,26 миллиарда гривен планируют потратить на повышение зарплат медработников и на укрепление материально-технической базы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 13 июля, пишет hromadske.

— С 1 сентября предполагается повышение заработной платы всем медработникам второго и третьего звена, в том числе экстренной медицинской помощи. Как врачам, так и среднему и младшему медицинскому персоналу. Это повышение будет достаточно существенным по сравнению с тем, которое было раньше, - заявил Максим Степанов.

По его словам, отдельно в этом бюджете предусмотрено 922 млн гривен на приобретение машин экстренной медицинской помощи. До конца года Минздрав планирует приобрести около 400 автомобилей, которые будут распределены между областями.

— Если говорить о количестве машин, которые надо купить, то оно составляет 1800 автомобилей. 400 мы хотим купить в этом году, в дальнейшем мы рассчитываем в течение 2-3 лет заменить весь этот автопарк. И чтобы все автомобили у нас были эталонными, - отметил Максим Степанов.

Кроме того, по словам министра, средства пойдут и на учебно-тренировочные центры для медиков.

— Я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что фельдшерские и врачебные бригады должны постоянно совершенствовать свои навыки. Экстренная медицинская помощь является приоритетом, мы хотим сделать ее по всем европейским стандартам, которые есть в мире, - добавил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал повышение заработных плат врачам и медицинским работникам уже с 1 сентября. По его словам, в этом году правительство планирует увеличить выплаты на зарплаты медикам почти на 8 миллиардов гривен.

— Всем врачам, независимо от должности, предлагаем повысить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2 360 гривен). Младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1 180 гривен), - уточнил премьер.

19 июня правительство повысило на 40% тариф, по которому рассчитывается выделение средств на экстренную медицинскую помощь. Это означает, что до конца 2020 года на «экстренку» дополнительно выделят из бюджета 1,26 млрд гривен. Однако до сих пор не было понятно, на что именно пойдут эти средства.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен.