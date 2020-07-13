Эффективная вакцина от коронавируса, вероятно, не появится в 2021 году, так как на ее разработку обычно уходит несколько лет.

Об этом заявил представитель команды научных советников правительства Франции эпидемиолог Арно Фонтане, пишет Интерфакс-Украина.

– На разработку вакцины уходит несколько лет. Конечно, для разработки вакцины (против коронавируса - прим.) прикладываются беспрецедентные усилия, но я был бы очень удивлен, если бы у нас был бы ее эффективный экземпляр в 2021 году, - пояснил он.

Он отметил, что обществу придется «жить с этим вирусом», а поскольку французские власти не намерены вновь вводить общенациональную изоляцию, жители должны соблюдать физическую дистанцию. Фонтане подчеркнул, что главной опасностью остаются массовые собрания людей, а местами, где наиболее высок уровень эпидемиологической угрозы, являются круизные лайнеры, военные суда, спортклубы, дискотеки, общежития для мигрантов и места религиозного поклонения.

На прошлой неделе премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французское правительство предпринимает меры безопасности в связи со второй потенциальной волной коронавируса, однако не намерено вновь вводить по всей стране режим изоляции.

Между тем, напоминают СМИ, в минувшую субботу на пляже в Ницце прошла вечеринка с участием тысяч человек, что на фоне пандемии коронавируса вызвало массовое недовольство у общественности. Также в субботу группа французских врачей призвала правительство сделать обязательным ношение масок в помещениях с целью помешать возникновению второй возможной волны коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила о новом антирекорде заражения коронавирусом — впервые с начала пандемии за сутки инфицированы свыше 230 тысяч человек.