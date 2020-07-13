Верховная Рада проведет на этой неделе еще одно внеочередное заседание.

Согласно распоряжению спикера парламента Дмитрия Разумкова, депутаты внепланово также соберутся завтра.

— В связи с требованием 158 народных депутатов Украины...созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 15:00 14 июля 2020 года, — говорится в распоряжении.

На повестке дня шесть законопроектов, среди которых:

— по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;

— относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами;

— внесение изменений в Закон Украины О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров Артек и Молодая гвардия о дополнительной государственной поддержке детских центров Артек и Молодая гвардия на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни;

— относительно повышения размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

— относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей;

— о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

Напомним, сегодня, 13 июля, в 14:00 состоится внеочередное заседание парламента. На нем рассмотрят 13 законопроектов.