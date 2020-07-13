Николаевская областная государственная администрация отчиталась о ходе реализации проекта «Большая стройка», в рамках которого в Николаеве проводится капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием в школе №48 в Корабельном районе.

Об этом говорится в соответствующей публикации на странице Николаевской ОГА в Facebook.

«Строится спортивная площадка - реализация программы президента Украины «Большая стрйока» на Николаевщине в действии. Проект «Большя стройка» предусматривает развитие качественой инфраструктуры Украины. Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием Николаевской ООШ №48 одно из таких проектов», - говорится в публикации.

Указывается, что при строительстве футбольного поля проведено обустройство бетонной подготовки под основу спортплощадки.

«Устроено цементно-бетонное покрытие и покрытие из фигурных элементов мощения, двухслойные бесшовные покрытия, обустроено искусственное полиуретановое покрытие (универсального игрового поля). Установлена шведская стенка с рукоходом, скамейки для пресса, турники трехуровневые, брусья классические. В результате реконструкции на спортивном комплексе оборудованы мультифункциональный спортивная площадка для игры в мини-футбол, волейбол, гандбол. Обустроено легкоатлетическая ядро с беговыми дорожками»,- говорится в публикации.

Отмечается, что строительная готовность объекта на сегодня составляет 91%.

Отметим, что это проект на 100% профинансирован за счет средств городского бюджета Николаева и составил 6,5 миллионов гривен. Это подтверждает информация из перечня объектов по реализации Николаевской области проекта президента Украины по строительству школ, детсадов и стадионов, утвержденного распоряжением главы Николаевской ОГА 7 февраля 2020 года.

В мае во время одного из своих прямых эфиров в социальных сетях мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что обустройство спортивной площадки в школе №48 планируют завершить к началу нового учебного года в сентябре 2020 года, о чем писал тогда сайт «Корабелов.инфо». Тогда городской голова предположил, что на его открытие может приехать президент Владимир Зеленский.

— Мы сделали стадион. Надеюсь, до 1 сентября приведем в порядок асфальтное покрытие и будем открывать эту школу. Может, президент приедет, — сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Новый стадион школы №48 (автор фото — Михаил Конончук)

Ранее сообщалось, что уже отреставрированная 36 школа в Николаеве попала в перечень объектов по реализации в Николаевской области проекта президента Украины Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов, так называемой «Большой стройки».