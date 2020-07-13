Авиакомпания-лоукостер Wizz Air после многолетнего перерыва намерена возобновить полеты между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). На осень запланирован запуск рейса «Одесса — Абу-Даби».

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования перевозчика.

Согласно системе бронирования Wizz Air, уже с 1 октября 2020 года будут доступны рейсы по маршруту «Одесса — Абу-Даби». Столица ОАЭ находится в 140 километрах от Дубая, который является популярным туристическим направлением.

Wizz Air планирует летать два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Отметим, в системе бронирования также указано, что данный маршрут еще должен быть утвержден регулятивными органами.

Wizz Air уже летал из Украины в ОАЭ, обслуживая рейс «Киев — Дубай». Полеты прекратились в марте 2014 года.

Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air планирует с сентября текущего года осуществлять полеты из Милана (Италия) в Александрию (Египет). Авиакомпания получила разрешение на осуществление регулярных полетов из Италии от местного авиационного регулятора ENAC.