Венгерский лоукостер Wizz Air планирует с сентября текущего года осуществлять полеты из Милана (Италия) в Александрию (Египет). Авиакомпания получила разрешение на осуществление регулярных полетов из Италии от местного авиационного регулятора ENAC.

Об этом сообщается на странице Wizz Air в Twitter.

Отмечается, что рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты уже поступили в продажу, цена перелета в один конец из Милана в Александрию стартует с 39,99 евро.

Напомним, что лоукостер «SkyUp» решил отказаться от полетов по трем из восьми внутренних маршрутов, которые анонсировал в конце июня.