В Березанском районе Николаевской области депутат сельсовета незаконно занял земельный участок лесного фонда и выращивал там ячмень и подсолнухи. Суд обязал его выплатить 750 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Сообщается, что депутат самовольно занял земельный участок лесного фонда площадью 6 гектаров, который находится в пользовании ГП «Березнеговатское лесное хозяйство», обработал и засеял его ячменем и подсолнухами. Ущерб государству составил 197 тысяч гривен.

При этом, суд назначил депутату штраф в размере 210 необлагаемых минимумов — 3 тысяч 570 гривен. В пользу государства было собрано из самовольно занятого участка урожай на сумму 38 тысяч гривен.

— В настоящее время решается вопрос о взыскании с обвиняемого в пользу государству ущерба, причиненного преступлением в сумме 197 тысяч гривен, - сообщают в прокуратуре.

Напомним, что депутат Очаковского городского совета обвиняется в растрате 100 тысяч гривен горбюджета для строительства причала.