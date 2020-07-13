Фракция партии «Европейская Солидарность» в Верховной Раде требует создания временной следственной комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства Офиса президента и Генерального прокурора в работу Государственного бюро расследований и фальсификации дел против лидера оппозиции Петра Порошенко.

Об этом во время Согласительного совета заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Она напомнила о скандальных свидетельстваъ руководителя группы следователей ГБР Олега Корецкого, который заявил о давлении со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой и и.о. директора ГБР Александра Соколова на следователей по делам против Петра Порошенко.

— Если олигархические каналы не замечают «Украинского Уотергейта », который разразился на прошлой неделе, это не значит, что его нет, когда есть прямые показания руководства силовых структур и специальных органов о прямом вмешательстве в их работу и указаний Банковой, в том числе и Зеленского, политических репрессий против оппозиции, — заявила Ирина Геращенко. — Я хочу напомнить, что система, которая создавалась для внедрения в стране справедливости —сегодня формируется как карательно-репрессивная. И тот фарс, который состоялся в Печерском судилище на прошлой неделе, когда очередное дело против лидера оппозиции Петра Порошенко развалилось, только свидетельствует о бесчестности ситуации, которая происходит в стране, когда у Зеленского нет своей повестки дня в решении экономических, социальных проблем государства и поэтому остаются только репрессии, — отмечает Ирина Геращенко.

Она заявила, что «Европейская Солидарность» требует создания временной следственной комиссии для расследования фальсификации дел в отношении лидера оппозиции пятого Президента Петра Порошенко, давления на ГБР и другие силовые структуры.

Ирина Геращенко также напомнила, что сегодня происходит «судилище» против Яны Дугарь, Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, которые более шести месяцев находятся в следственных изоляторах.

— Дело разваливается на глазах, прокуроры туда не появляются, но Зеленский уже признал их виновными, поэтому людей держат под стражей. Мы требуем, чтобы все это стало предметом расследования ВСК , — отметила Ирина Геращенко.

Напомним, Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий рассказал, что после того, как он заявил руководству ГБР об отсутствии состава преступления в большинстве дел с участием пятого президента Петра Порошенко, его решили уволить.