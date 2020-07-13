Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила о том, что ей нечем платить заработную плату медикам. Об этом она рассказала сегодня, 13 июля, во время заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, - передает корреспондент НикВести.

— Я к вам прихожу два раза в месяц, ничего не меняется - у нас не хватает денег на зарплаты. Наши сотрудники, нашего медучреждения не ходим с вилами и плакатами, не митингуют. Мы не сдаем, у нас нет баз отдыха или каких-то комнат, которые можно было бы сдавать и зарабатывать. Поэтому, на неоткуда брать деньги на зарплаты. Но при этом мы не стоим на простое, мы работаем каждый день. Я считаю, что это оскорбительно, когда мне говорят: А вы штрафуйте, находите нарушителей трудовой дисциплины и не платите им 300%. И вместо 5 миллионов, глядишь, вложитесь в 1 миллион. Понимаете, как бы не штрафовала, а я не считаю, что кого-то из своих сотрудников я должна штрафовать или лишать чего-то, 5,5 миллионов и 1 не превратятся, - сказала Светлана Федорова.

При этом, она отметила, что с июля Национальная служба здоровья прекратила финансировать больницу по так называемому «пакету» COVID-19, также медучреждение еще не получило деньги за июнь.

— На сегодня, вы знаете, НСЗУ с июля вообще не дает никаких «пакетов» COVID-19. Те «пакеты», которые были, это было на апрель, май и июнь. За июнь мы получили ноль. Даже при том, что сначала должно было быть 6, которые потом прекратились в 2, поступило ноль. С июля вообще «пакета» не существует. Что у нас есть? У нас есть потребность на зарплату на сегодня, если учесть, что никто не будет оштрафован, а платить людям то, что положено, у нас есть потребность 5 миллионов на 1 месяц. Что у нас есть от НСЗУ - 675 тысяч. Как бы я не штрафовала и не пыталась, 675 тысяч в 5 миллионов не превратятся. Я очень прошу вас, я знаю, что нет таких денег ни в управлении здравоохранения, средства НСЗУ очень малы, хотя у нас есть все «пакеты», и амбулатория - это 8 тысяч гривен в месяц. Что такое стационарный «пакет» - это 1,6 миллиона, из которых я должна взять только треть на зарплату, а все остальное на содержание учреждения. До конца года, я эту цифру озвучивала, передавала главе ОГА, главе областного совета и начальнику управления здравоохранения все расчеты, - сказала Светлана Федорова.

Светлана Федорова

Она рассказала, что больные коронавирусным заболеванием продолжают поступать в «инфекционку». Сегодня в больнице с COVID-19 находится 25 человек, 5 из которых в реанимации.

— Или я буду ходить к вам каждый месяц, как это делаю, и мы будем где-то что-то искать, немного уменьшать, урезать… люди развернутся. COVID-19 не становится меньше. Только за вчера мы приняли 5 подтвержденных, на сегодня у нас 25 человек находится в больнице, из которых 5 в реанимации. Я понимаю, что его не становится меньше. И не будет такого, что завтра он закончится, - сказала Светлана Федорова.

Обращаясь к депутатам главврач «инфекционки» заявила, что Николаевский облсовет и ОГА должны либо на местном уровне отказаться от выплат медикам зарплат с 300% надбавкой, либо найти соответствующие деньги в местном бюджете, чтобы обеспечить больницу до конца года.

— Чем мне платить зарплату - я не знаю. Какие-то копейки есть, но их не хватает на 300%. Или давайте принимать решение на местном уровне, что мы не будем поступать, как вся страна и не будем по 300% платить. Давайте мы снова вернемся и будем работать за 6 тысяч гривен. Но я как директор не гарантирую, что у меня останутся люди. Либо давайте где-то искать эти деньги, но до конца года, я вас прошу. Потому что 2 раза в месяц, я не говорю, что это унизительно, но это одни и те же суммы, одни и те же разговоры… По всей Украине нашли областные бюджеты, и все инфекционные больницы до конца года получили на зарплату деньги. А вот эти подачки от НСЗУ, они раздражают, - сказала Светлана Федорова.

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что в облздраве не считают нужным выплачивать всем сотрудникам учреждения 300% надбавку к заработной плате.

Напомним, ранее Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.

В свою очередь, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала, чтобы облгосадминистрация пересмотрела финансирование ряда программ и внесла изменения в бюджет, чтобы выделить на содержание инфекционной больницы средства до конца года.