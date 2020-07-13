На прошедших выходных, 11 и 12 июля, карантинные ограничения нарушили больше 140 клубов и ресторанов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

— Всего по результатам проверок приостановлена работа 143 учреждений, среди которых 42 ночных клуба и 101 заведение общественного питания. Всего в течение отработок полицейские составили 102 административных протокола, из них 100 – по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей), еще два протокола — по статье 185 КУоАП, - сказано в сообщении.

Больше всего нарушений правоохранители обнаружили в Киеве (19), Сумской (17) и Львовской (11) областях.

На сайте полиции Киева уточнили, что силовики в выходные провели проверки в 531 заведении столицы и составили 97 админпротоколов за нарушение условий карантина. В числе нарушителей оказались 28 ночных клубов и дискотек.

Отметим, что согласно с постановлением Кабинета министров Украины на период действия карантина с 23:00 до 07:00 запрещается работа развлекательных заведений, а также заведений общепита.

Напомним, что сегодня, 13 июля, предприниматели Коблево перекрыли трассу М-14 в направлении Одессы с требованием отменить карантинные ограничения после 23:00.