Верховная Рада в среду может рассмотреть кандидатуры Ольги Песчанской на должность председателя Антимонопольного комитета и Олега Уруского — на вице-премьер — министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сказал журналистам первый заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Александр Корниенко после ее заседания 13 июля, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

«Председателя Антимонопольного комитета вносит Президент, поэтому совершенно логично, что он представил (на заседании фракции — ред.) эту кандидатуру — Ольгу Песчанскую. Относительно также вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, стратегической промышленности — тоже логично, что эту кандидатуру представил президент, а не просто премьер-министр... Председатель Верховной Рады нас сориентировал, что, возможно, это (рассмотрение этих кандидатур в сессионном зале, — прим.) будет в среду на внеочередном заседании », - отметил Александр Корниенко.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 3 июля освободила Юрия Терентьева от должности председателя Антимонопольного комитета Украины.

В то же время, заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук сообщила, что в течение 13-17 июля Верховная Рада рассмотрит назначение вице-премьер — министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Кандидатом на эту должность является бывший председатель Государственного космического агентства Олег Уруский.

Соответствующий проект постановления № 3827 был зарегистрирован в парламенте 10 июля, однако через три дня после публикации на сайте ВР правительство отозвало этот документ.

При этом Евгения Кравчук в комментарии Укринформу объояснила, что правительство сможет повторно внести в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского в случае положительного решения фракции.

Ранее сообщалось, что ВРУ назначит дату местных выборов после согласования позиции по укрупнению районов.