Пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой заявил, что определение статуса собора Святой Софии является суверенным правом Турции.

Таким образом дипломат ответил на призыв ЕС пересмотреть и отменить решение о возобновлении мусульманских богослужений в Софийском соборе в Стамбуле, пишет Корреспондент, ссылаясь на его заявление.

— Еще раз подчеркиваем, что Айя-София является собственностью Турции, и любые проекты в ее отношении, включая изменение статуса, относятся к суверенитету республики. Никто не может вмешиваться в наше суверенное право, — подчеркивается в заявлении Хами Аксоя.

Он отметил, благодаря новому статусу мечеть Айя-София будет открыта для представителей всех религий, а работы внутри здания «не повредят желаемым критериям для сохранения в списке всемирного культурного наследия».

Ранее сообщалось, что христианскую мозаику собора Святой Софии, получившего статус мечети, во время поклонения мусульман будут прикрывать занавесками или лазерами.

Напомним, 10 июля высший административный суд Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.