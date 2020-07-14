Офис генпрокурора направил в суд иск в отношении гражданина, который пытался «продать» должность главы Николаевской облгосадминистрации за 3,1 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Прокурорами Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту мошенничества и предоставления обещания неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что злоумышленник требовал 3 млн 100 тысяч долларов за якобы содействие в назначении на должность главы Николаевской ОГА, мотивируя это будто бы своими связями в Кабинете министров и Офисе Президента.

Напомним, правоохранители задержали гражданина 25 февраля 2020 года во время получения первой части денег в размере 350 тысяч долларов.