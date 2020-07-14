Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить перечень и план реализации объектов, которые расширят программу «Большое строительство» в 2021 году, чтобы уже сейчас запланировать выделение на это средств.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

— Думаю, к 1 сентября, времени для этого будет достаточно, — отметил Зеленский на совещании с членами правительства.

Заместитель руководителя Офиса президента, руководитель Координационного совета по реализации программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство дорог государственного значения в рамках национальной программы «Большое строительство» продолжается по графику. По его словам, много отремонтированных автодорог должны открыть уже в ближайшие месяцы.

— Относительно дорог государственного значения, которые строятся Укравтодором, все идет по графику. Дороги уже начали сдавать в эксплуатацию. В этом месяце у нас будет открытие многих дорог, в частности в Полтаве, в районе Станицы Луганской, дороги на Бердянск, — отметил Тимошенко.

А вот с дорогами местного значения, по словам Тимошенко, были определенные сложности с освоением выделенных средств. Так, по состоянию на 1 мая областные государственные администрации получили более 6 млрд грн на местные дороги, а использовали всего 1,9 миллиарда гривен, то есть 30%.

— Но по состоянию на 1 июля ОГА было получено 10 миллиардов и уже использовано 5,52 миллиардов грн — это 55%. Фактически мы ускорились и будем ускоряться дальше. Некоторые области, которые быстро работают, уже скоро сдадут все свои объекты «Большого строительства». Например, Харьковская область сдает 1 августа все дороги, — сказал заместитель руководителя ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что благодаря программе «Большое строительство», дорожному строительству и другим мерам за последние два месяца через центры занятости удалось трудоустроить 174 тысячи человек.

Напомним, что в рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.