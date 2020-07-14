Украина не согласна с версией Ирана о сбитии самолета МАУ под Тегераном вследствие человеческой ошибки. Причины катастрофы должны быть установлены международными экспертами.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

По его словам, Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло в Иране.

— Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы имеем много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и объективных ответах о том, что произошло. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, - заявил Дмитрий Кулеба.

В МИД уверены, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов.

— После этого можно будет говорить о той или иной версии сбития украинского самолета, - добавил Дмитрий Кулеба.

Как ивестно, самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит иранскими военными утром 8 января текущего года. Самолет следовал из Тегерана в Киев. Во время инцидента погибли 176 человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за авиакатастрофу.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.