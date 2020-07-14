В селе Александровка Одесской области зафиксировали вспышку коронавируса в областной психиатрической больнице №2.
Об этом сообщили в пресс-службе Лиманской РГА.
COVID-19 подтвердили у одного медработника и семи пациентов КНП «Одесская областная психиатрическая больница №2».
На данный момент все отделения психиатрической лечебницы переведены в режим обсервации сроком на 14 дней.
В рамках мер предосторожности, все въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки. По периметру и возле ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию психбольницы жителям общежития, которое расположено на границе с этой больницей.
Кроме этого, в населенном пункте закроют кафе, бары и магазины, расположенные вблизи медучреждения.
Напомним, что на троещинском вещевом рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса — COVID-19 обнаружили у 5 торговцев.
В селе Александровка Одесской области зафиксировали вспышку коронавируса в областной психиатрической больнице №2.
Об этом сообщили в пресс-службе Лиманской РГА.
COVID-19 подтвердили у одного медработника и семи пациентов КНП «Одесская областная психиатрическая больница №2».
На данный момент все отделения психиатрической лечебницы переведены в режим обсервации сроком на 14 дней.
В рамках мер предосторожности, все въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки. По периметру и возле ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию психбольницы жителям общежития, которое расположено на границе с этой больницей.
Кроме этого, в населенном пункте закроют кафе, бары и магазины, расположенные вблизи медучреждения.
Напомним, что на троещинском вещевом рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса — COVID-19 обнаружили у 5 торговцев.