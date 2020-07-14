В Англии ввели обязательство относительно ношения масок в магазинах и супермаркетах. С 24 июля те, кто приходят без масок, будут получать штрафы.

Об этом сообщает The Guardian.

Ранее, на территории Соединенного Королевства, обязательство носить маски было только в Шотландии. Теперь оно распространится и на Англию.

— Премьер-министр ясно дал понять, что люди должны носить маски в магазинах, и мы сделаем это обязательным с 24 июля, - заявил представитель премьера.

За нарушение этого распоряжения посетителям будет грозить штраф до £100.

Ранее на территории Англии обязательное ношение защитной маски распространялось только на проезд в общественном транспорте.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал по этому поводу, что если граждане будут следовать такой рекомендации, то вскоре смогут вернуться к нормальной жизни – посещая рестораны и супермаркеты.

Напомним, что жителей испанской провинции Каталония будут штрафовать за появление на улицах без медицинских масок.