На следующей неделе, 21 июля, состоится заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о продлении карантина и о работе стадионов.

Об этом пишет «Сегодня» ссылаясь на источника в Министерстве здравоохранения Украины.

— Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены, - рассказали в Минздраве.

По данным источника в ведомстве, если ситуация в той или иной области будет ухудшаться, то в первую очередь будет приостановлена деятельность стадионов и спортзалов.

По его словам, после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели — до 14 августа.

— Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на 2 недели, потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода, - рассказали в Минздраве.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

В Украине действует адаптивный карантин: в регионах могут быть различные ограничения и-за коронавирусной болезни COVID-19.

Решение ослаблять карантинные ограничения или делать их более жесткими принимает местная власть по результатам заседаний комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на основе соответствия критериям Минздраве.