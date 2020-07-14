Здание МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Украины Ивана Кулебу на ковер в связи с заявлением МИД Украины об эскалации армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом сообщили в МИД Армении.

– Шаварш Кочарян (замминистра иностранных дел Армении, - прим.) представил послу оценку МИД Армении в связи с заявлением МИД Украины относительно напряженности на армяно-азербайджанской границе, — говорится в заявлении.

В МИД Армении рассказали, что украинского посла проинформировали о «нарушениях прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана, обстрелах гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также ситуации, созданной в результате агрессивных действий Азербайджана».

Накануне МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Киев выступил за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения «суверенитета и территориальной целостности Азербайджана» в его международно признанных границах.

Как известно, 12 июля ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненных. О потерях с армянской стороны не заявлялось.

Сегодня, 14 июля, стало известно, что на границе Армении и Азербайджана был убит генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов. Всего в ходе боев 12-14 июля погибли 12 азербайджанских офицеров и военнослужащих.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян. За шесть лет войны погибли свыше 30 тысяч человек. Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.