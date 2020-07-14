В начале месяца США увеличили для Украины финансовую помощь, связанную с преодолением последствий пандемии коронавируса, — с 15,5 миллионов долларов до почти 17,3 миллионов долларов.

Об этом сообщило в Facebook Посольство США в Украине.

— Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом, - сказано в сообщении.

МОМ будет пытаться предотвратить распространение коронавируса, предоставляя гуманитарную помощь, поддерживая места для прохождения изоляции и центры лечения, программы здравоохранения и гигиены.

Напомним, что в Украине за сутки, 13 июля, обнаружили 638 новых случаев коронавируса, всего 54 тысячи 771 инфицированный.