Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил алгоритм работы лабораторий для быстрого прохождения ПЦР-тестов, которые должны вскоре появиться в аэропортах Киева и Львова.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, забор материала производится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем — в приложение «Дій вдома».

Владислав Криклий отметил, что тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдаче необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется. Номер телефона, который указывается в форме, должен совпадать с номером в приложении «Дій вдома».

Министр также добавил, что этими услугами могут воспользоваться пассажиры, которые выезжают из Украины в те страны, где обязательным условием является наличие отрицательного результата на COVID-19. Также сдать тест могут граждане, которые хотят завершить самоизоляцию досрочно ( в случае отрицательного теста).

Напомним, Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в аэропортах Киева и Львова вскоре появятся лаборатории, в которых прибывшие пассажиры смогут делать ПЦР-тесты и при отрицательном результате не проходили самоизоляцию.