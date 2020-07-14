В Верховной Раде зарегистрировано два новых постановления об отмене решения парламента от 14 июля 2020 года о принятии Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Авторами проекта постановления № 2285-д-П выступают народный депутат Украины (внефракционный) Вадим Новинский и группа беспартийных депутатов. Проект № 2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов фракции «Батьківщина» и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.

Тексты проектов постановлений пока не обнародованы.

Напомним, сегодня 14 июля Верховная Рада Украины на заседании 14 июля завершила рассмотрение более 3,5 тысяч поправок законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.