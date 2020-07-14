Служба безопасности Украины задержала в центре Киева одного из фигурантов дела так называемых «пленок Ермака».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Другой фигурант дела Сергей Шумский сообщил hromadske, что задержанным является Дмитрий Штанько.

«Да, задержали Дмитрия. Где-то в кафе на Печерске. Деталей не знаю», — сказал Сергей Шумский.

В свою очередь, в Офисе генпрокурора заявили, что в столице задержали двух жителей Киева при получении 100 тысяч долларов.

По данным следствия, они предлагали представителю иностранной компании передать взятки руководству Государственного фискальной и пограничной службы Украины, а также судье.

«За эти средства они обещали якобы содействие в принятии судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейшего его возвращения, мотивируя наличием соответствующих личных связей. При этом передавать «вознаграждение» они не собирались, а собирались им завладеть», — говорится в сообщении.

Напомним, журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.