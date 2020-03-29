Журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.

Об этом идет речь в материале «Схем».

После самого Дениса Ермака на записях есть две ключевые фигуры – его помощник и человек, который снимала видео.

По утверждениям журналистов, помощника зовут Шумский Сергей Зиновьевич. Он составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование. В разговорах человек рассказывает, что его цель – это получение денег.

2 октября 2019 года Шумский и Ермак основали общественную организацию «Украинское бюро национального развития». Во время одного из разговоров Шумский якобы говорит, что эта ОО нужна, чтобы «не парясь, людей заводить» и «чисто благотворительные взносы на ОО».

Человека, который снимала видео, по данным расследователей, зовут Дмитрий Александрович Штанько. Мужчине 39 лет, он родом из Харькова, окончил Харьковский национальный университет внутренних дел.

Он владелец нескольких компаний – в сфере предоставления финансовых услуг и в аграрной. Он принимал активное участие в переговорах по кандидатам на головы госпредприятий Национальной академии аграрных наук.

Журналисты не смогли связаться с Дмитрием Штанько и Сергеем Шумским.

Депутат Гео Лерос, который 29 марта обнародовал записи, днем ранее передал их расследователям. Они говорят, что речь идет о нескольких десятках часов видео, и это, вероятно, это не полный объем отснятого.

На «пленках», которые есть в распоряжении журналистов, не зафиксирована передача денег непосредственно Денису Ермаку. Но фигуранты обсуждают, сколько будет стоить кандидату та или иная должность, и как распределяется полученная прибыль между участниками схемы, включая долю брата главы ОП.

Расследователи также установили нескольких фигурантов записей, которые, вероятно, встречались с Ермаком.

Так, 14 марта брат главы ОП проводил собеседование на голову Тернопольской облгосадминистрации. Мужчину, который туда приходил, по словам журналистов, зовут Руслан Комар-Черный.

На тот момент он уже подал свою декларацию в качестве кандидата на должность. Во времена президента Виктора Януковича он руководил одним из районов Тернопольщины. В конце концов, Зеленский назначил главой ОГА другого человека.

Комар-Черный не захотел предоставить комментарии журналистам.

На другой встрече 22 августа якобы был зафиксирован человек по имени Анатолий Хмельковский. Он претендовал на работу в Одесском регионе. В частности, интересовался должностью «зама по экономике» в Одесской области. Вероятно, речь шла о заместителе главы Одесской ОГА. О деньгах – в качестве оплаты за кресло – на этой встрече не говорилось. Хмельковский тоже не был назначен на эту должность.

В комментарии журналистам Хмельковский сказал, что «человек по фамилии Ермак» не предлагала ему должность заместителя в какой-то области.

Еще один эпизод «пленок», который удалось разобрать журналистам, состоялся 5 сентября. Тогда человек, который вероятно является Сергеем Шумским, рассказывал, что вместе с братом Ермака был в Иране, где они получили предложение от местной компании. Фирма хочет выйти на украинский рынок и получать бюджетные подряды на тендерах по строительству.

Помощник Ермака во время разговора сказал, что «Денис выигрыш тендера обеспечит», а деньги будут «рвать» на три части. Также помощник просил собеседника придумать схему, чтобы обойти санкции, наложенные на Иран.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.