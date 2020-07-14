Азербайджан сообщил о гибели 76-летнего гражданского вследствие обстрелов армянской артиллерии.

Об этом сообщает Meydan.TV.

«14 июля в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении в направлении Товузского района, в селе Агдам погиб мирный житель — 76-летний Азиз Азизов», — говорится в сообщении.

По данным заместителя министра обороны Азербайджана Керима Велиева, с азербайджанской стороны погибли четверо офицеров и трое военных.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненных. О потерях с армянской стороны не заявлялось.