Президент США подписал закон, который предусматривает широкий спектр санкций против лиц, организаций и компаний, содействующих Китаю в ограничении автономии Гонконга.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

— Президент подписал во вторник, 14 июля, закон H. P 7440 Об автономии Гонконга, который уполномочивает и вводит санкции против иностранцев, юридических лиц и финансовых учреждений, способствующих усилиям Китая, направленным на отмену автономии Гонконга, — отмечается в документе.

Законодательный акт, подписанный Трампом, получил широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе. Он предусматривает введение санкций против субъектов, нарушающих обязательства официального Пекина перед Гонконгом согласно Китайско-Британской совместной декларации, а также Основному закону этого автономного региона. Кроме того, под ограничения попадают банки, которые ведут бизнес с этими субъектами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сейчас Вашингтон не ведет переговоров с официальным Пекином относительно заключения мирного соглашения в сфере торговли.