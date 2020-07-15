Правительство США выполняет свою часть соглашения с афганским движением Талибан и выводит свои войска с пяти военных баз в Афганистане.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает пресс-служба Министерства обороны США.

— В соответствии с этим соглашением Соединенные Штаты согласились сократить свои силы в Афганистане до 8 600 человек и вывести войска с пяти баз. Мы выполнили это обязательство, — говорится в сообщении.

По словам Хоффмана, в Афганистане остаются чуть более 8 тысяч американских военных, а пять баз переданы афганцам. Он также отметил, что США сохранят за собой право возможности и полномочия, которые необходимы для самозащиты, национальных интересов и защиты американских союзников.

В Пентагоне также обратили внимание на то, что все стороны должны снизить уровень насилия и приступить к межафганским переговорам, способным обеспечить мир в Афганистане.

Напомним, Министерство обороны США обнародовало по требованию Конгресса доклад о действиях России в Афганистане. В нем отмечается, что РФ активно работала с группировкой «Талибан», чтобы ускорить вывод американских войск из страны.