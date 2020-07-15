Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью «РБК-Украина».

— У нас 31 июля заканчивается карантин. В связи с той эпидемической ситуацией, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать, - объяснил Максим Степанов.

Однако, по его словам, ведомство предлагает внести коррективы в правила адаптивного карантина.

Напомним, что на следующей неделе, 21 июля, состоится заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о продлении карантина и о работе стадионов.